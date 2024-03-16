Adana Demirspor-Sivasspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen, daha farklı şeyleri ortaya koyan bir takım görüntüsü vereceğiz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, maçın ilk 30 dakikasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını, ilk devrenin son 15 dakikasında oyunun dışına çıkmaya başladıklarını belirtti.

Daha sonra tekrar oyunun kontrolünü ele aldıklarını ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Aynı şey ikinci yarının başında ve sonuna kadar da devam etti. Hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları, oyun içerisinde takımımıza katkıları büyük. Biz o 30 dakikalık oyunu 70-80 dakikalara çekip hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen, daha farklı şeyleri ortaya koyan bir takım görüntüsü vereceğiz."

Kadrodaki 8-9 oyuncunun milli takıma gideceğini ve takım halinde çalışmayı çok beklediğini belirten Karaman, "Ama elimizde kalan oyuncularla hem rekabet ortamını sağlayıp hem de onları geliştirip tüm takım halinde daha farklı şeyler yapmalarını bekliyorum. Çünkü Alanya maçı, Trabzon maçı, Karagümrük, Konya deplasman ve içeride Sivas maçı. 5 maçı analiz ettiğimizde o 5 hafta içerisinde birlikte antrenman yapan, birlikte çalışan ve gelişen bir takımı bugün oyunda gördük." ifadelerini kullandı.

- Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor ve teknik direktör Hikmet Karaman'ı tebrik etti.

Rakiplerinin bugün seyircisiyle beraber çok istekli ve arzulu olduğunu vurgulayan Uygun, şunları dile getirdi:

"İlk yarı oyunu dengelesek bile sonrasında gol bulduktan sonra tabii hatalar oluyor. Futbolun doğasında var. 8 haftadır çok iyi giden, yükselişe giden bir takımımız vardı ama bu süreç içerisinde gerçekten tabii kimsenin bilmediği yaşadığımız çok zorluklar var. Bununla beraber kaybedilmiş bir puan var. Sivasspor camiasından, taraftarından özür diliyoruz. Futbolcu kardeşlerim de bu üzüntüyü fazlasıyla hissediyor. Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir."

Uygun, milli maç arasını en güzel şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Tekrar istekli, arzulu, coşkulu, bu formayla taraftarımızın arzuladığı oyunu oynayacaklarla birlikte sahada kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. " değerlendirmesinde bulundu.