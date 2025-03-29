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Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 11:09
  • Giriş: 29.03.2025 11:09
  • Güncelleme: 29.03.2025 11:09
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 süren idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamladı.

Ligin 29. haftasında yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile karşılaşacak Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

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