Adana Demirspor Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 9 puanla 17. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden Adana ekibi, Hatayspor maçından 3 puanla ayrılıp çıkışa geçmek istiyor.