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Adana Demirspor Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 22.12.2024 10:40
  • Giriş: 22.12.2024 10:40
  • Güncelleme: 22.12.2024 10:43
Kaynak: AA
Adana Demirspor Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 9 puanla 17. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde eden Adana ekibi, Hatayspor maçından 3 puanla ayrılıp çıkışa geçmek istiyor.

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