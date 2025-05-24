Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Başakşehir'e 1-0 yenilmişti.