Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a mağlup olan Adana ekibi, üçüncü maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp ilk puanını almıştı.

Adana Demirspor, geçen sezon Galatasaray'a 3-1 ve 3-0 mağlup olmuştu.