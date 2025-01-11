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Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 09:48
  • Giriş: 11.01.2025 09:48
  • Güncelleme: 11.01.2025 09:48
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 22 puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Gaziantep FK'ye sahasında 6-1 mağlup olmuştu.

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