Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 22 puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Gaziantep FK'ye sahasında 6-1 mağlup olmuştu.