Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 08.02.2024 09:41
  • Giriş: 08.02.2024 09:41
  • Güncelleme: 08.02.2024 09:42
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 9. sırada giren Adana ekibi, 35 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'deki son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.

BirGün'e Abone Ol