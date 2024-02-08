Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Kaynak: AA
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 7 galibiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 31 puanla haftaya 9. sırada giren Adana ekibi, 35 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Süper Lig'deki son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan mavi-lacivertliler, 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.
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