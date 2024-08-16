Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Rizespor'u ağırlayacak
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Rizespor'u konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Adana ekibi, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta Rizespor karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti.