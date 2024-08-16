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Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Rizespor'u ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 16.08.2024 09:38
  • Giriş: 16.08.2024 09:38
  • Güncelleme: 16.08.2024 09:38
Kaynak: AA
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Rizespor'u ağırlayacak

Adana Demirspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Rizespor'u konuk edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin 1. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Adana ekibi, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor, geçen sezon ligin ilk yarısında sahasında ağırladığı Karadeniz ekibini 2-1 yenmiş, deplasmanda ise 1-0 yenilmişti.

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