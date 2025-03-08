Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 47 puanla 3. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Samsunspor'a sahasında 3-1 yenilmişti.