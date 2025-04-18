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Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 18.04.2025 10:31
  • Giriş: 18.04.2025 10:31
  • Güncelleme: 18.04.2025 10:31
Kaynak: AA
Adana Demirspor Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.

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