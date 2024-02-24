Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: İHA
Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Adana Demirspor, Trabzonspor ile 25 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.