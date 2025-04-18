Adana Demirspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de sezonun heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor A.Ş.’yi konuk etmeye hazırlanıyor. Play-off hattını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini yakından ilgilendiren bu karşılaşma, futbolseverlerin büyük merakla beklediği maçlar arasında yer alıyor. Maçın hakem kadrosu, oynanacağı stat ve canlı yayın bilgileri belli oldu. İşte Adana Demirspor – Trabzonspor maçı hakkında sıkça aranan sorular ve detaylı yanıtlar...

ADANA DEMİRSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

Futbolseverlerin merak ettiği konuların başında hakem atamaları geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre bu kritik karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Yardımcı hakem olarak Anıl Usta ve Emrah Ünal görev alacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

ADANA DEMİRSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Adana’nın futbol mabedi haline gelen Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Adana Demirspor, taraftar desteğini arkasına alarak sahada etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİ KADROSU BELLİ OLDU

Maçın gözlemciliğini Mustafa Arslan yapacak. TFF tarafından görevlendirilen temsilciler ise Bozkurt Berkert, Ahmet Korkmaz ve Levent Akyer olarak belirlendi. Bu ekip, müsabakanın düzen ve disiplin açısından sorunsuz geçmesini sağlamakla yükümlü olacak.

ADANA DEMİRSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, "Adana Demirspor maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor – Trabzonspor Trendyol Süper Lig 32. hafta maçı 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 16:00’da Yeni Adana Stadyumu – Adana’da oynanacak.