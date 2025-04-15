Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, dün 6-0 kaybedilen ikas Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular da dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Adana Demirspor ile Trabzonspor, 19 Nisan Cumartesi saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.