Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma yapıldı.
Antrenmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Adana Demirspor ile Trabzonspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.