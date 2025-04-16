Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
ADANA (AA) - Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, savunma, orta saha ve forvet oyuncuları ayrı ayrı gruplar halinde çalışma yaptı.
Antrenmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Adana Demirspor ile Trabzonspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.