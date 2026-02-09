Adana Demirspor'u devralan Şimşekler Grubu, BirGün'e konuştu: "Var olma mücadelesi vereceğiz"

Ülke futbolunun en köklü takımlarından biri olan Adana Demirspor büyük bir kaosun içinde. Son olarak kulübün, devir işlemlerinin tamamlandığı kamuoyuna açıklandı.

Kulübün başlattığı “Yaşasın Demirspor” kampanyasına dikkat çekilen açıklamada, devir sürecinin Murat Sancak ile yapılan protokoller sonucunda tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir.”

"GELİR GİDER DENGESİ" VURGUSU

Söz konusu değişiklik sonrası BirGün'e açıklamalarda bulunan Şimşekler Grubu'nun Lideri Umut Düşkün, Adana Demirspor’un gelir-gider dengesine dayalı bir modelle yönetilmesi gerektiğini belirtti:

“Bu kulüp altyapısından gelir elde eden, geliri kadar harcama yapan bir kulüp olmalı. Burası halkın takımı. Şehrin bütçesi belli. Bir anda yıldız futbolcular, pahalı teknik direktörler gelince bunun geçici olacağını öngördük.”

“ŞİRKETLEŞME GİZLİ YAPILDI”

Şirketleşme sürecinin camiadan yeterince şeffaf yürütülmediğini savunan Düşkün, “Şirketleşme gizli bir kongreyle yapıldı. Çoğu taraftarın bundan haberi yoktu. Şampiyonlukla birlikte açıklanarak başarıyla geçiştirildi” ifadelerini kullandı.

Kulübün mali yapısının başkanın kişisel ekonomik gücüne bağımlı hale geldiğini söyleyen Düşkün, bu durumun ciddi bir kırılganlık yarattığını belirtti:

“Başkan kendi cebinden harcama yapıyordu. Ancak kendi işlerinin bozulması doğrudan Demirspor’a yansıdı. İstanbul kulüpleri gibi devlet destekleri, kredi kolaylıkları ya da vergi affı bu kulüp için söz konusu değil.”

“GEREKİRSE AMATÖRE DÜŞECEĞİZ”

Bu sürecin ardından Murat Sancak ile görüşerek kulübü borçlarıyla birlikte devraldıklarını açıklayan Düşkün, amaçlarının sportif başarıdan önce kulübün varlığını korumak olduğunu vurguladı:

“Bizim gayemiz Adana Demirspor’un yaşamasıdır. Gerekirse amatör liglere kadar düşsün ama bu ruh yaşasın. Kulübü yeniden dernek yapısıyla, eski usulle devam ettirmek istiyoruz.”

"DESTEK GÖREMEDİK"

Şirketleşme döneminde şehirden destek bulmakta zorlandıklarını da dile getiren Düşkün, “Kapısını çaldığımız herkes ‘Ben niye bir şahıs şirketine destek olayım?’ dedi. ‘Yaşasın Demirspor’ kampanyasını başlattık ama şirket yapısı insanları geri tuttu. Bu yüzden kulübü yeniden halkın takımı kimliğine döndürdük” şeklinde konuştu.

Sözlerini geleceğe dair bir uyarıyla tamamlayan Düşkün, “Başkanların borcu artırıp bırakıp gitmelerinin önüne geçmek istiyoruz. Üst liglerde yeniden yarışır hale gelirsek ne mutlu bize. Ama olmazsa da önemli olan Demirspor’un yaşamasıdır” dedi.