Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Osijek'e konuk olacak
Kaynak: AA
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.
Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.
Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak.
Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.