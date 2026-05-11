Adana Demirspor'un borcu 21,5-22 milyon euro

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak borç yükünü önemli ölçüde azalttıklarını söyledi.

Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeybek, göreve geldiklerinde yaklaşık 25 milyon avro seviyesinde bulunan borcun yapılan görüşmeler ve protokoller sayesinde 21,5-22 milyon euro bandına çekildiğini belirtti.

Zeybek, “Anlaştığımız ve daha sonra protokol yaptığımız dosyalarla borcu 21,5-22 milyon euroya kadar indirdik. Yani 3,5-4 milyon avroya yakın borcu kapatmış olduk” dedi.

6,5 MİLYON TL ÖDENDİ

Kulübün ayakta kalabilmesi adına ciddi fedakarlıklar yapıldığını vurgulayan Zeybek, “Kulübümüzün kapalı elektrikleri için yaklaşık 1,5 milyon lira, futbolcu ve personel maaşları için yaklaşık 5,2 milyon lira kaynak sağlandı. Takımımızın lig maratonuna devam edebilmesi adına iç saha ve deplasman organizasyon giderleri için de yaklaşık 6,5 milyon lira ödeme gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor tesislerinin aylık sabit giderlerinin yönetim ve taraftar gruplarının bağışlarıyla karşılandığını söyleyen Zeybek, eski teknik ekip, futbolcular ve alacaklı firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda yaklaşık 18 milyon liralık borç yükünün kulübün üzerinden kaldırıldığını aktardı.

"ORTAK DESTEKLE AŞILAŞACAK"

Kentteki tüm kurum ve iş insanlarına çağrıda bulunan Zeybek, “Adana Demirspor’un mevcut borç yükü, doğru yönetim ve şehrin vereceği ortak destekle aşılamayacak bir yük değildir. Bu şehir kenetlendiği zaman neleri başarabileceğini geçmişte defalarca göstermiştir” diye konuştu.

Borçların daha da azaltılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Zeybek, bazı dosyalarda anlaşma sağlanması halinde toplam borcun 7-8 milyon avro seviyelerine kadar düşürülebileceğini ifade etti.

1. Lig’i -57 puanla son sırada tamamlayan Adana Demirspor, sezon sonunda küme düşmüştü.