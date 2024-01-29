Adana Demirspor’da 2 ayrılık

Murat Sancak, Yusuf Sarı ve Ertaç Özbir’in Adana Demirspor’dan ayrılacağını duyurdu.

Süper Lig'de çıktığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor'da son dönemde birçok ayrılık yaşanmıştı. Başkan Murat Sancak isim vererek takımdan 2 futbolcunun daha ayrılacağını bildirdi.



Adı birçok takımla anılan Yusuf Sarı'nın takımdan ayrılacağını bildiren Murat Sancak, milli futbolcunun büyük ihtimalle yurt dışına gideceğini söyledi.

SANCAK'TAN YUSUF SARI SÖZLERİ



Öte yandan Murat Sancak, Yusuf Sarı'dan daha hızlı, daha tecrübeli bir futbolcunun geleceğini sözlerine ekledi.

Başkan, başarılı futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu ve riske etmek istemediklerini aktardı.

"ERTAÇ ÖZBİR TAKIMDAN AYRILACAK"



Murat Sancak'ın takımdan ayrılacağını açıkladığı bir diğer isim ise Ertaç Özbir oldu. "Ertaç Özbir'in bir kuruş alacağı yok" diyen Sancak, "Teklifleri değerlendiriyorum" dedi.