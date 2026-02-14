Adana Demirspor’da borç 25 milyon euro

Adana Demirspor’un 1. Lig’den düşmesi kesinleşirken, kulüp başkanı Ertan Zeybek, kulübün mali tablosuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Zeybek, borcun yaklaşık 25 milyon avro seviyesinde olduğunu ve bu borca faizlerin günlük olarak işlendiğini söyledi.

Zeybek, kulübün devrine ilişkin sürecin tamamlandığını belirterek, Adana Demirspor’un artık taraftarın kontrolünde olduğunu ifade etti.

Zeybek, “Adana Demirspor Sportif Yatırım AŞ ve Adana Demirspor Futbol AŞ’nin hisseleri Ali Sancak’taydı. Yaklaşık 3-4 aylık süreçte pay devirlerini tamamladık ve tescil ettirdik. Şu an şirketler ve dernek, taraftarın eline geçmiş durumda. Ben ve Kuzey Kale Arkası Şimşekler Grubu Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Üstüner, şirketlerin tüm paylarını devraldık” dedi.

“Maddi olarak çok büyük bir sorumluluk aldık” diyen Zeybek, amaçlarının kulübün kapanmasının önüne geçmek olduğunu vurguladı.

"GÖVDEMİZİ KOYDUK"

Zeybek, “Adana Demirspor yaşasın diye taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Kulübün kapanıp gitmesi kimseyi mutlu etmezdi. Bu süreci şehre anlatacağız, halk ve camiayla birlikte takımı yeniden ayağa kaldıracağız. Lig bittikten sonra mayıs ayında genel kurul yaparak yeni yönetimin de önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

Takımın borçlarının ödenmesi amacıyla taraftar grubu Şimşekler tarafından 8 Temmuz 2025’te başlatılan “Yaşasın Demirspor” kampanyasının bir yıl daha uzatıldığını belirten Zeybek, kampanyanın şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

Toplanan paranın valilik gözetiminde ve yalnızca kulüp borçları için kullanılabildiğini vurgulayan Zeybek, “Bu paranın başka bir amaçla kullanılması zaten mümkün değil. Son derece şeffaf, herkesin gönül rahatlığıyla destek verebileceği bir kampanya” dedi.

“BORÇ DÜŞÜRÜLEBİLİR”

Kulübün net borcunun tespiti için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zeybek, alacaklılarla yapılacak görüşmelerin kritik olduğuna dikkat çekti.

Zeybek, “Borç şu an 25 milyon avro civarında. Faizler günlük işliyor. Diyelim ki kasada 10 milyon avro olsa, borcun yüzde 90’ının kapanabileceğine inanıyorum. Çünkü bu borçların büyük bölümü pazarlık ve ikili diyalogla düşürülebilir. Alacaklılara, ‘Taraftarın gücü bu kadar’ diyerek masaya oturacağız” diye konuştu.

Kulübün yönetilebilir hale gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Zeybek, “Daha önce kulübü devralmak isteyenlerde ciddiyetsizlik vardı. Şimdi muhatap doğrudan taraftar. Bu adım, yatırımcıların ve yönetmek isteyenlerin önünü açmak için atıldı. Adana Demirspor, bu şehrin en büyük değeri ve markasıdır. 1940’tan bu yana nasıl yaşadıysa, bundan sonra da camiası ve taraftarıyla yaşamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

1. Lig’de -40 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor’un küme düşmesi, matematiksel olarak daha önce kesinleşmişti.