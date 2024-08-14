Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Adana Demirspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 15:18
  • Giriş: 14.08.2024 15:18
  • Güncelleme: 14.08.2024 15:18
Kaynak: İHA
Adana Demirspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Adana Demirspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı ekip, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de Yeni Adana Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Mavi Şimşeklerimiz, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı" ifadelerine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol