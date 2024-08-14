Adana Demirspor’da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Adana Demirspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı ekip, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de Yeni Adana Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Kulübün resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, "Mavi Şimşeklerimiz, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı" ifadelerine yer verildi.