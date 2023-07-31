Adana Demirsporlu oyuncular Avrupa'da tur için umutlu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 3 Ağustos Perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak Adana Demirspor'da oyuncular tur atlayacaklarına inanıyor.

Kanat oyuncusu David Akintola, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları CFR Cluj maçının ardından rövanş karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilere, sezonun ilk maçını oynadıklarını, göreve yeni gelen teknik direktör Patrick Kluivert'in sistemine ayak uydurmaya çalıştıklarını söyledi.

İlk maçta alınan beraberliğin iyi bir netice olduğuna inandığını ifade eden Akintola, "Şimdi evimizde oynayacağız. Sahamızda elimizden gelenin en iyisini yapıp bu maçta galip gelmek istiyoruz. Kendi performansıma gelince tabii ki daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Fakat belirttiğim gibi bu henüz sezonun ilk maçıydı." dedi.

Defans oyuncusu Jovan Manev de takım olarak Avrupa'daki ilk maçlarından iyi bir sonuçla ayrıldıklarına inandığını dile getirdi.