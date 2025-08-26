Adana Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 civarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler saat 7.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA-DHA
Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan saat 14.00 sıralarında duman yükseldiğini görenler durumu ilgililere iletti.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor