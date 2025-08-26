Adana Feke'de orman yangını çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu ilgililere iletti.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.