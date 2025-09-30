Adana–Gaziantep Otoyolu Geçiş Ücretleri | 2025 Güncel

Adana ile Gaziantep arasında en çok kullanılan güzergâhlardan biri olan Adana–Gaziantep Otoyolu için 2025 yılı geçiş ücretleri belli oldu. Vatandaşlar tarafından en çok aranan sorular arasında “Adana Gaziantep otoyol ücreti ne kadar oldu?”, “Binek araç geçiş ücreti kaç TL?”, “Otobüs ve kamyon ücretleri nedir?”, “Adana Osmaniye otoyol ücreti kaç TL?” gibi başlıklar yer alıyor. Detaylar haberimizde.

ADANA–GAZİANTEP OTOYOLU GENEL ÜCRET TABLOSU (2025)

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yayımladığı tarife doğrultusunda otoyol geçiş ücretleri araç sınıflarına göre şu şekilde:

1. Sınıf (Binek Araçlar): 81 TL

81 TL 2. Sınıf (Hafif Ticari): 96 TL

96 TL 3. Sınıf (Kamyon): 124 TL

124 TL 4. Sınıf (Otobüs): 163 TL

163 TL 5. Sınıf (Tır vb.): 204 TL

204 TL 6. Sınıf (Motosiklet): 36 TL

ADANA–GAZİANTEP OTOYOLU DURAKLARA GÖRE 2025 GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Güzergâhta farklı çıkış noktaları için de ücretlendirme yapılmıştır. İşte 2025 yılı için duraklara göre ücretler (binek araç sınıfı baz alınarak):

Adana Doğu – Ceyhan: 26 TL

26 TL Adana Doğu – Osmaniye: 52 TL

52 TL Adana Doğu – İskenderun: 52 TL

52 TL Adana Doğu – Bahçe: 70 TL

70 TL Adana Doğu – Nurdağı (Kömürler): 76 TL

76 TL Adana Doğu – Narlı: 81 TL

81 TL Adana Doğu – Gaziantep Batı: 81 TL

Bu rakamlar araç sınıflarına göre artış göstermekte; otobüs, kamyon ve tırlar için geçiş ücretleri daha yüksek belirlenmiştir.

YOLCULAR İÇİN ÖNEMİ

Adana–Gaziantep otoyolu, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu arasında hem yolcu taşımacılığı hem de ticaret için kritik bir hat. Özellikle Osmaniye, İskenderun ve Nurdağı durakları sayesinde bölgesel bağlantıyı güçlendiren otoyol, sürücüler için zaman tasarrufu sağlarken, 2025 geçiş ücretleri de şehirler arası yolculuk planlamasında belirleyici olacak.

2025 yılında Adana–Gaziantep otoyolu binek araç ücreti 81 TL, Osmaniye’ye 52 TL, Bahçe’ye 70 TL, Nurdağı’na 76 TL, Narlı’ya ise 81 TL olarak belirlendi. Ağır vasıtalar ve otobüslerde ise ücretler daha yüksek uygulanacak.