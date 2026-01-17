Adana–Gaziantep Otoyolu Geçiş Ücretleri | 2026 Güncel

Adana ile Gaziantep arasında en yoğun kullanılan ulaşım hatlarından biri olan Adana–Gaziantep Otoyolu için 2026 yılı geçiş ücretleri güncellendi. Sürücülerin en çok aradığı “Adana Gaziantep otoyol ücreti ne kadar?”, “Binek araç geçiş ücreti kaç TL oldu?” ve “Osmaniye, Bahçe, Nurdağı otoyol ücreti” sorularının yanıtları netleşti.

Karayolu işletmecisi tarafından yayımlanan yeni tarifeye göre, 01 Ocak 2026 itibarıyla otoyol geçiş ücretlerinde artışa gidildi. Ücretler araç sınıflarına ve giriş–çıkış noktalarına göre değişiklik gösteriyor.

ADANA–GAZİANTEP OTOYOLU GENEL GEÇİŞ ÜCRETLERİ (2026)

Adana Doğu – Gaziantep Batı güzergâhının tamamı için belirlenen 2026 yılı otoyol geçiş ücretleri araç sınıflarına göre şu şekildedir:

1. Sınıf (Binek araç): 102 TL

2. Sınıf (Hafif ticari): 120 TL

3. Sınıf (Kamyon): 156 TL

4. Sınıf (Otobüs): 205 TL

5. Sınıf (Tır ve ağır vasıta): 256 TL

6. Sınıf (Motosiklet): 45 TL

Belirlenen ücretlere KDV dahildir ve tarife 01/01/2026 saat 00:00 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

DURAKLARA GÖRE ADANA–GAZİANTEP OTOYOLU ÜCRETLERİ (BİNEK ARAÇ – 2026)

Güzergâh üzerindeki farklı çıkış noktalarına göre binek araç (1. sınıf) için uygulanan geçiş ücretleri şöyledir:

Adana Doğu – Ceyhan: 36 TL

Adana Doğu – Osmaniye: 73 TL

Adana Doğu – Bahçe: 73 TL

Adana Doğu – Kömürler (Nurdağı): 102 TL

Adana Doğu – Narlı: 102 TL

Adana Doğu – Gaziantep Batı: 102 TL

Aynı güzergâhta otobüs, kamyon ve tır gibi ağır vasıtalarda ücretler araç sınıfına göre kademeli olarak artmaktadır.

ADANA–GAZİANTEP OTOYOLU NEDEN ÖNEMLİ?

Adana–Gaziantep otoyolu; Çukurova, Osmaniye ve Gaziantep hattında ticaret, lojistik ve yolcu taşımacılığı açısından stratejik bir konuma sahiptir. Osmaniye, Bahçe ve Nurdağı bağlantıları sayesinde bölgesel ulaşımı hızlandıran otoyol, zaman tasarrufu sağlarken 2026 geçiş ücretleri yol planlamasında belirleyici hale gelmiştir.

Adana–Gaziantep otoyolu binek araç ücreti kaç TL?

2026 yılı itibarıyla Adana Doğu – Gaziantep Batı güzergâhında binek araç geçiş ücreti 102 TL olarak uygulanmaktadır.

Osmaniye ve Bahçe çıkışı otoyol ücreti ne kadar?

Binek araçlar için Adana Doğu – Osmaniye ve Adana Doğu – Bahçe çıkışlarında geçiş ücreti 73 TL’dir.

2026 otoyol ücretleri ne zamandan beri geçerli?

Adana–Gaziantep Otoyolu 2026 geçiş ücretleri 01 Ocak 2026 saat 00:00 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

2026 yılında Adana–Gaziantep otoyolunda binek araçlar için geçiş ücreti 102 TL olarak belirlenirken, Osmaniye ve Bahçe çıkışları 73 TL, Nurdağı, Narlı ve Gaziantep Batı çıkışları ise 102 TL seviyesine yükseldi. Ağır vasıta ve otobüslerde ise ücretler araç sınıfına göre daha yüksek uygulanıyor.