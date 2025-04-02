Adana Güney Sanat Merkezi'nde 'Sinemada Cinsiyet Eşitsizliği' konuşulacak

5 Nisan Cuma günü Güney Sanat Merkezi, sinemada toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tartışmak üzere önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Akademisyen Dr. Ayşe Kaşıkırık ve yönetmen Zafer Özgentürk’ün katılımıyla gerçekleşecek olan söyleşide, sinema sektöründe kadınların karşılaştığı engeller ve çözüm yolları ele alınacak.

Sanatta kapsayıcılığın önemine dikkat çekilecek etkinlikte, film üretim süreçlerinde kadınların eşit ve özgürce yer almasının gerekliliği vurgulanacak. Dr. Kaşıkırık, sinema setlerinde kadın çalışanların karşılaştığı görünmez engelleri ve sektördeki eşitsizlikleri anlatırken, yönetmen Zafer Özgentürk ise yapım süreçlerinde kadın temsilinin artırılmasının önemini dile getirecek.

Etkinlikte ayrıca, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücret eşitsizliğinin giderilmesi ve kadın filmleri festivallerinin desteklenmesi gibi konular da tartışılacak.