Adana il müftüsü Hizbullah'ın mitingine katıldı

Hizbullah ile bağlantılı medrese, vakıf ve siyasi parti yapılanmaları, İstanbul, Adana ve Van’da eş zamanlı mevlidinebi mitingleri düzenledi.

Nisan ayı boyunca farklı kentlerde gerçekleştirilen etkinlikler bu mitinglerle tamamlandı. Adana’daki programa İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın da katıldığı belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 2000 yılındaki Beykoz Operasyonu sonrası medrese, vakıf ve siyasi parti yapılanmaları üzerinden faaliyetlerini sürdüren Hizbullah çevreleri, 12-26 Nisan tarihleri arasında “Mevlidinebi etkinlikleri” planladı.

Bu kapsamda 12 Nisan’da Batman’da, 19 Nisan’da Diyarbakır’da düzenlenen programların ardından son olarak İstanbul, Adana ve Van’da mitingler yapıldı.

Mitinglerin, Peygamber Sevdalıları Platformu/Vakfı öncülüğünde, İttihadululema ile HÜDA PAR desteğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı. Alanlarda üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bayraklar taşındı.

İstanbul’daki programda 8 maddelik bir mesaj okundu. Mesajda Gazze, Hamas, İslami Cihad ve Mescid-i Aksa çevresindeki gelişmelere ilişkin ifadeler yer aldı.

Etkinlikte Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen İnzar Dergisi yazarlarından Mehmet Göktaş da konuşma yaptı.

Adana’daki mitingde konuşan PSP Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çelik ise tarihe değinerek, Cumhuriyet’in kazanımlarını yok sayıp; “Dünyanın dörtte üçüne hükmeden Osmanlı’dan kalan bakiye küçücük bir ülke. Oysa bizler dünyanın dörtte üçüne hükmediyorduk. Bir mektupla Fransa’da işlenen bir kötülüğü sonlandırabiliyorduk. Bugün içine düştüğümüz hale bakın” ifadelerini kullandı.

Adana’daki mitinge Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı da katıldı ve konuşma yaptı.