Adana iradesine sahip çıktı

Haber Merkezi

İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifade üzerine gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için düzenlenen mitingde "Zeydan Başkan’ı yargılayabilirsiniz çünkü alnı aktır, başı diktir ama tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" denildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a destek amacıyla CHP Adana İl Başkanlığı tarafından "Adana iradesine sahip çıkıyor" mitingi düzenlendi. Mitingin kalabalık olması nedeniyle Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı. Mitinge çevre illerden gelen çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve il başkanı da katıldı. CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu alanda toplanan kalabalığa hitap ederek, "Kıymetli Adanalılar, en öndeki kardeşlerim, en arkadaki kardeşlerim. Dün ben ne demiştim? ‘Zeydan Başkan’ı nezarethanede daha fazla tutmayın, iki katı geliriz’ demiştim. Şimdi görüyorum ki üç katı gelmişsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz, Zeydan Başkan sizlerle gurur duyuyor. Ayaklarınıza sağlık" dedi.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, iktidardan adil olma talebinde bulundu ve şunları söyledi: "Bizim bir talebimiz var. Adana’nın bir talebi var. Nedir bu talep? Bir; adil olun, İki; sakın ha tutuklamayın. Sakın ola tutuklamayın. Zeydan Başkan’ın verilemeyecek hesabı yoktur dedik. Gözünüzün önündedir dedik. Halkın arasında dedik. Biz talebimizi yeniliyoruz. Vicdanlı hakim ve savcılara söylüyoruz. Yedi yıl önce yaşandığını iddia eden, iftira atan adamın yedi yıldır delili karartılmamış da bundan sona mı karartacak? Bu tutuklu yargılama işi adil olmaz. Bu siyasi olur siyasi. O yüzden biz de Zeydan Başkan’ı yargılayabilirsiniz çünkü alnı aktır, başı diktir ama tutuksuz söz yargılanmasını talep ediyoruz. Adana alkışlarınızla gösterin. Zeydan Başkan ‘ı el kısa sürede bir buraya istiyoruz. Makamına istiyoruz, koltuğuna istiyoruz."