Adana-Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis edildi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Karaisalı ilçesindeki yurttaşların yeni otobüs talebi gerçekleştirildi, Adana-Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana-Karaisalı hattına iki yeni otobüs tahsis edildiğini açıkladı.

Karalar, kentte 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Karaisalı ilçesindeki bir otobüs durağına yazılmış “Bize yeni otobüs verin Sayın Zeydan Karalar” yazısını görünce, mesajın iletildiği durağa giderek “Otobüs aldıkça buraya otobüs vereceğiz” açıklamasında bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ise hatta iki yeni otobüs eklendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zeydan Karalar, “Verdiğimiz her sözü tutuyoruz. Karaisalı hattına 2 yeni otobüs ekleyerek vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve konforlu hale getirdik” dedi.

Yeni otobüsleri kullanarak yolculuk yapan Karaisalılar, geçmişte çok kalabalık otobüslerde yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, hatta verilen iki yeni otobüs için Karalar’a teşekkür ettiler.