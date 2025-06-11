Adana - Kavşakta zincirleme kaza; 1 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Kozan Varsaklar Mahallesi Adana yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah K.'nın kullandığı 80 HD 595 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Selami T. yönetimindeki 01 AHP 324 plakalı kamyona çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon ise, yine kırmızı ışıkta duran Burak T.'nin kullandığı 34 ERC 224 plakalı otomobile ve Erkan Ö. idaresindeki 01 BBG 69 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, tır şoförü Abdullah K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, Cankur ve polis ekipleri sevk edildi. Cankur ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı TIR şoförü, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdullah K., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera:Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)