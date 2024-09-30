Adana Kent Lokantası açıldı

Haber Merkezi

Seyhan Belediyesi, Adana’nın ilk Kent Lokantası’nı Bey Mahallesi’nde açtı. Şehit Fatih Yeniay Mutfağı adı verilen kent lokantasının açılışında konuşan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, “Yoksulluk kader değildir. İnsanların ucuz yemeğe ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi en temel insan hakkıdır. Bizler halkın parasını halka harcayarak bu yoksulluk karşısında az da olsa halkımıza nefes aldırmaya çalışıyoruz.” dedi.

Oya Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Yurdumuzun dört bir yanında pazardan eli boş dönen, akşamları pazardan çürük sebze meyve toplayan anne babaları görüyoruz. Okul masraflarıyla boğuşan, çocuğunu okutmak için bin bir zorluk çeken ailelerin feryadını duyuyoruz. Ömür boyunca çalışıp çabalayan emeklilerin açlıkla sınandığına şahit oluyoruz. Her gelen yıl gideni aratıyor. Mutfaktaki yangın her gün daha da büyüyor.”