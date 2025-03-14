Adana - Kozan'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

KOZAN'da motosikletin otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. Yasin D. yönetimindeki 01 AHR 754 plakalı motosiklet, Ramazan K.'nın kullandığı 34 DF 1333 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların ambulansa taşınması

- Olay yeri genel görüntü

Haber-Kamera:Ali GÖKDAL /KOZAN,(Adana),(DHA)