Adana Kozan’da pazar yangın yeri: "Hayat bitmiş, ölmüşüz ağlayanımız yok"

Adana'nın Kozan ilçesinde yurttaşlar pahalılıktan dert yandı. Pazar alışverişten gelen bir yurttaş, "Pahalı pahalı, ateş bak elini yakıyor. Hayat bitmiş. Ölmüşüm ağlayanımız yok" derken pazar esnafı ise "Bu garibanlar ne yapacak? Akşam oldu mu çöpten domates salatalık topluyor. Asıl onlar değil de büyüklerin utanması lazım" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde semt pazarına giren yurttaşlar pahalılıktan dert yandı. Pazar esnafı ise yurttaşın alım gücünün düştüğünü, satış yapamadıklarını belirtti.

Bir pazar esnafı yurttaşın kendisine fiyatları sorduğunu, ne rakam söylese pahalı bulduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Tarlaya gidiyoruz karpuzun kilosunu 11 liradan alıyoruz. Bu karpuzu halk nasıl yesin? Şöyle pazara ucdan uca bakın; kilosu 45 lira, 50, 60, 70 lira. Ben 150 liraya üzüm alıp yiyemem ki. Gariban yiyemiyor. Akşama kadar sattığım bu karpuzu akşam bedavaya veriyorum. Alamayan adama 'Al diyorum, bunu da sen al, çocuklarınla al git ye'. Bu pazarcı ne olacak böyle? Bu garibanlar ne yapacak? Akşam oldu mu çöpten domates salatalık topluyor. Asıl onlar değil de büyüklerin utanması lazım. Satanlar ne yapsın? Adam halden 50 liraya alıyor. Kaç liraya versin?"

Başka bir yurttaş ise kabağın da patlıcanın da pahalı olduğunu söyleyerek, "35-40 lira. Böyle hayat olur mu? Bakan yok, eden yok. Yarım kilo, yarım kilo alıyoruz. Şeftalinin tadına hiç bakmadım daha. Ne olacak? Böyle gidecek. Başımızda kimse yok" dedi.

"FİYATLAR PAHALI ATEŞ YAKIYOR ELİNİ"

Bir başka yurttaş da "Pazardaki fiyatlar uçuyor, el yakıyor. Birkaç poşet bir şeyler aldım. Yaz meyvelerinin tadına bakmadım. Pahalı, ateş yakıyor elini. Hayat bitmiş. Ölmüşüm, ağlayanımız yok" diye konuştu.

Bir emekli ise aylığının yetmediğini söyleyerek, "Her şeyi alamıyorum. Bakıp bakıp geçiyorum. Şeftali çok pahalı yedim, 70- 80 liraydı. Başka bir şey alamıyorum bakıp geçiyorum" dedi.

Pazar alışverişine çıkan bir başka ilçe sakini ise "Pazarın yanına varıldığı yok, yaklaşıldığı yok. Paran olursa da paran olmazsa da öyle kalıyorsun, pahalı" ifadesini kullandı.