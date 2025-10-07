Adana Lezzet Festivali’ne 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

'KUŞAKTAN Kuşağa' temasıyla düzenlenen 9’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin tanıtım lansmanı Adana Müze Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Her yıl bir öncekine ekleyerek daha iyiye ve güzele doğru ilerleyen Adana Lezzet Festivali’nin bu yıl en iyisini yapacağız. 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 9’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde Merkez Park’ta düzenlenecek. Festivalde, yöresel lezzetleri, gastronomi kültürünü ve çeşitli etkinlikleri ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor. Festivalin tanıtım lansmanı, Adana Müze Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Lansmana Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, oda başkanları, kent protokolü üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlikte, festivalin içeriği ve programına dair bilgiler protokol üyeleri tarafından paylaşıldı.

DHA’ya konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu yıl festivalin en iyisini gerçekleştireceklerini söyledi. Köşger, “Her yıl bir öncekine ekleyerek daha iyiye ve güzele doğru ilerleyen Adana Lezzet Festivali’nin bu yıl en iyisini yapacağız. 30 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Semerkant’ta UNESCO’nun düzenleyeceği toplantıda Adana, gastronomi şehri ünvanını alacak. Bundan sonra Adana olarak daha dikkatli olacağız. 365 gün, 7 gün 24 saat boyunca sadece Lezzet Festivali değil, tüm lezzet duraklarımızla gastronomi şehri ünvanını hakkıyla aldığımızı; en titiz, en lezzetli ve en hijyenik şekilde sürdürdüğümüzü kanıtlayacağız” dedi.

'1 MİLYONU AŞKIN KATILIM HEDEFLİYORUZ'

Bu yıl hedeflerinin 1 milyonu aşkın katılımcıya ulaşmak olduğunu belirten Köşger, “Türkiye’nin her yerinden ve uluslararası alandan 1 milyon kişiyi bekliyoruz. Katılım ne kadar yüksek olursa, festivalin tanıtım değeri o kadar artar ve esnaflarımız açısından da o kadar verimli olur. Adana’ya, bu güzel festivalimizi görmeye gelsinler. Konaklama imkanları, 5 yıldızlı otelleri ve turistik değerleriyle şehrimize sadece gezmeye değil, yemek yemeye de gelsinler. Tarih, inanç ve kültürün zengin olduğu bu şehirde en lezzetli yiyecekleri tadacakları bir ortam var. Herkesi Adana Lezzet Festivali’ne bekliyoruz, buyursunlar gelsinler” diye konuştu.

Haber:Yusuf YILDIZ - Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)