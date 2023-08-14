Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 40 dereceyi geçen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Adana'da, kent sakinleri gölgelik alanları tercih etti.

Şehir merkezindeki parklarda dinlenenler, buralardaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

Mersin'de de bazı merkez ilçelerde 44 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 64'e ulaşan nem oranı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Antakya ilçesinde öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar dolayısıyla vatandaşların dışarı çıkmadığı gözlendi.