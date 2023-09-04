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Adana, Mersin ve Osmaniye'de okullarda uyum eğitimi başladı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 15:35
  • Giriş: 04.09.2023 15:35
  • Güncelleme: 04.09.2023 15:36
Kaynak: AA
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Adana, Mersin ve Osmaniye'de okullarda uyum eğitimi başladı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimine başlandı.

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı.

Aileleriyle Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'na giden çocuklar, öğretmenlerince karşılandı.

Bilgilendirmenin ardından sınıflara alınan öğrenciler, arkadaşlarıyla tanıştı.

Mersin

Mersin'de de çocuklar, uyum eğitimi çerçevesinde velileriyle okullarına gitti.

Yenişehir İlkokulu'nda eğitmenler, ilk kez okullarına gelen öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi, aileleri bilgilendirdi.

Osmaniye

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de de uyum eğitimi başladı.

Güneysu İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından minik öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğinde sınıflarını inceledi.

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