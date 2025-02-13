Adana'nın bir ilçesinde eğitime 1 günlük ara verildi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve köy okullarında eğitime bir günlük ara verildi. Ayrıca, kamuda çalışan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacak.
Kaynak: AA
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.
Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.