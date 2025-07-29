Adana- Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Yeşil ışık yanarken kavşaktan geçen otomobil, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçen bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,(DHA)