Adana - Otomobilin çarptığı Sevinç, 5 aylık yaşam savaşını kaybetti

ADANA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş (26), yoğun bakımdaki 5 aylık yaşam mücadelesini

kaybetti.

Kaza, 24 Mart'ta sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a, işe gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın ardından 5 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sevinç Soydaş, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sevinç Soydaş'ın cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verildi. (DHA)

Haber : Anıl ATAR - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)