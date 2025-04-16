Adana - Park halindeki TIR'ın dorsesi yandı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesi, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki bir restoranın otoparkında park halindeki TIR'ın traktör yüklü dorsesinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Restoran sahibinin haber vermesiyle şoför Sinan Dikici, TIR'ı dorseden ayırıp güvenli bir yere götürerek yanmaktan kurtardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Dorse ve yüklü traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ(Adana),(DHA)