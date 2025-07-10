Adana sel oldu, iradesine sahip çıkmak için meydanı doldurdu

Adana halkı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanmasını protesto için saat 20.30'da Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting için saatler öncesinden toplanmaya başladı.

Binlerce Adanalı "Zeydan Karalar'a Özgürlük" mitinginde bir araya gelirken, kalabalıktaki coşku dikkat çekti. Başta Karalar olmak üzere Aydar ve Tekin için yapılan şarkılar dinletilirken halk da eşlik etti.

Sık sık "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Adana burada, Zeydan'ın yanında" sloganları atıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı mitingde verilecek mesajlar bekleniyor.

21.15 | ZEYDAN KARALAR: BİZDE HATA OLUR AMA PARA İŞİ OLMAZ

Zeydan Karalar şu mesajı gönderdi:

Bu davanın sadece şahsımıza yapılmadığını biliyoruz. Partimize ve demokrasimize bir darbedir bu. Bizde hata olur ama para işi olmaz. Bunu bütün Türkiye bilir. Aynı davada birine serbestlik verip bir başkasına tutuklama vermek aslında Türk adaleti açısından çok üzücü, aynı zamanda bu tutuklamaların siyasi olduğunu pekiştirir. Ben iyiyim, kardeşiniz her zamanki gibi dik duruşunu asla bozmaz ve taviz vermez. Mücadele devam. Hepinizi çok seviyorum. Hasretle kucaklıyorum.

21.10 | İMAMOĞLU: ZEYDAN KARALAR ADANA'NIN TA KENDİSİDİR

Ekrem İmamoğlu da Adana mitingine mesaj gönderdi. İmamoğlu şunları kaydetti:

Güzel Adana'nın yiğit insanları. Adana kendine has kültürüyle çok özel bir şehirdir. Yıllardır bu özel şehre hak ettiği değeri vermeyenler şimdi Adana'nın iradesine el koymaya kalkıyorlar. Zeydan Karalar Adana'nın ta kendisidir. Onun özgürlüğüne uzanan el Adanalılara uzanmıştır.

Adanalılar Allah'ına kadar Cumhuriyetçidir, Allah'ına kadar demokrattır. Adalıları yıldıramazlar. Adana'dan Samsun'a, Edirne'den Hakkari'ye bu topraklarda mertlik kazanacak, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak

21.05 VAHAP SEÇER: ZEYDAN KARALAR ÖFKELİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer de Zeydan Karalar'a destek için mitingde konuşma yaptı. Silivri'deki ziyaretini aktaran Seçer, "Zeydan Başkan biraz öfkeli. 'Beni siyasi sebeplerle tutukladılar. Benim alnım açık, başım dik" diyor, beytülmâla halel getirmedim, devlet malına el uzatmadım' diyor Zeydan Başkan, isyanını dile getiriyor" dedi.

20.50 | CEYHAN BELEDİ BAŞKANI KADİR AYDAR'IN MESAJI OKUNDU

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mesajını Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız okudu. Aydar, Adana'ya duyduğu sevgiyi anlattığı mesajında "Bir gün geri döneceğim" mesajı verdi. Aydar, Nâzım Hikmet'ten "Davet" şiirini okudu.

20.40 | SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI OYA TEKİN'İN MESAJI OKUNDU

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in mesajını Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan okudu. Tekin şu mesajları gönderdi: