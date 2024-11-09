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Adana tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.11.2024 14:13
  • Giriş: 09.11.2024 14:13
  • Güncelleme: 09.11.2024 14:13
Kaynak: AA
Adana tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Aktar'ın kullandığı tır ile Özge Nur Akar idaresindeki otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, otomobildeki Sabriye Gizem Aksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Akar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabriye Gizem Aksu'nun cesedi de morga götürüldü.

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