Adana Ülkü Ocakları Başkanı, Zafer Partili belediye başkan adayına saldırdı

Zafer Partisi Sarıçam Belediye Başkan adayı Ali Develi'nin Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy ve beraberindeki dört kişinin saldırısına uğradığı belirtildi. Develi, saldırıya ilişkin olarak, “Eşimin ve çocuklarımın yanında bana sırtlan gibi saldıran kendini bilmez, savunduğu dava ile hiçbir alakası olmayan Adana Ülkü Ocakları Başkanı ve ekibi bu kutlu davayı lekeleyen kendini bilmez güruh ile kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim” açıklamasını yaptı.

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Fotoğraf: Instagram