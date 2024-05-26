Adana ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

Adana'da, Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından cadde ve sokaklara çıktı.

Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla cadde ve bulvarda tur attı.

- Mersin

Mersin'de Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğu ilan etmesinin ardından kentte araçlarıyla konvoy yaptı.

Cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutlayan taraftarlar daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bulunan Galatasaray Meydanı'na geçti.

Buraya gelen çok sayıda taraftar meşale yakıp, marşlarla şampiyonluğu kutladı.

- Hatay

Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, Galatasaraylı taraftarlar araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı, İskenderun Anıt Alanı, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar marş ve meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor'un da ligde kalmasına sevinen bazı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de Galatasaraylı taraftarlar Atatürk ve Adnan Menderes Caddesi üzerinde araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle toplanan taraftarlar araçlarıyla tur attı.