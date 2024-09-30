Adana ve Diyarbakır’da sağlıkçılar darbedildi

Haber Merkezi

Sağlıkta şiddet sürüyor. Adana’nın Ceyhan ilçesinde spor salonu işleten komşusu B.Ç., diş hekimi komşusu Muhammet Fatih Erkılınç’ı, “Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın” diyerek muşta ile darbetti. Yüzünden aldığı yaralar tedavi edilen Erkılınç, darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu.

Spor salonunda yapılan aramada, saldırıda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. B.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkılınç, “Her zaman kahvemi içen bir insandı. Dostane çağrı diye düşünerek kendisine uğradım. Bundan sonra muayenehanemize gelen hastalarımıza ‘Sen kimin yakınısın, kimin düşmanısın?’ diye sorup, muayene etmeyecek miyiz?" diye sordu.

Diyarbakır’da da yoğun bakım ünitesinde 8 aydır tedavi gören 31 yaşındaki Faruk U.’nun ölüm haberini alan yakınları, hastane personeline saldırdı. Yoğun bakım ünitesi hasar görürken, vücutlarında morluklar oluşan hastane çalışanları, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikâyetçi oldu.