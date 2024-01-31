Adana ve Mersin'de kar yağışı

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı.

Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

KARA YOLU KAPANDI

Mersin'de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor.

Kar yağışı, Erdemli'yi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.