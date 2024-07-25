Adana ve Mersin’in kuzeyinde ’gök gürültülü yağış’ uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana ve Mersin’in kuzeyinde ’yerel kuvvetli gök gürültülü yağış’ beklendiğini belirterek, vatandaşlara ani sel ve su baskınına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği bildirildi.

Yarın öğle saatlerinden sonra da Adana’nın Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Kozan, İmamoğlu ve Karaisalı ilçeleri ile Mersin’in Silifke, Erdemli, Toroslar, Çamlıyayla, Mezitli ve Tarsus ilçelerinin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklığında ise 2-4 derecelik düşüşler beklendiği kaydedildi.