Adana - Yangından dönerken devrilen arazözdeki 2 itfaiyeci yaralandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yangından dönerken devrilen arazözdeki 2 itfaiye personeli yaralandı.

Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi. Ekipler yangını söndürdükten sonra merkeze dönmek için yola çıktı. 01 BT 461 plakalı arazöz, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü dökümü

-----------------------

-İtfaiyecilerin gittikleri yangına müdahale etme anları

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: Adana, (DHA)