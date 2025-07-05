Adana, Zeydan Karalar’a sahip çıktı: "Sakın tutuklama yapmayın"

CHP'li belediyelere yönelik haksız ve hukuksuz operasyonlar devam ediyor. Bugün sabah erken saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ablasının evinde gözaltına alındı.

Başkan Zeydan Karalar’ın sabah saatlerinde gözaltına alınması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği basın açıklaması mitinge dönüştü. Basın açıklamasını CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu gerçekleştirdi. Başkan Tanburoğlu’nun konuşmaları atılan sloganlarla sık sık kesildi.

Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için düzenlenen basın açıklamasına Başkan Zeydan Karalar’ın ailesi, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Bilal Bilici, Dem Parti Milletvekili Ali Bozan, CHP Mersin ve Hatay il başkanları, ilçe belediye başkanları, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, CHP ilçe başkanları, Dem Parti Adana İl Eş Başkanları, CHP il yönetimi, kadın ve gençlik kolları, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU HALK ZEYDAN KARALAR'I SUSTURMANIZA İZİN VERMEZ"

Geniş katılımlı basın açıklamasında Zeydan Karalar’ın gözaltına alınırken çektiği video dinletildi. Daha sonra İl Başkanı Anıl Tanburoğlu toplanan kalabalığa hitap etti. Başkan Tanburoğlu, “Zeydan Başkan’ı kalbine koymuş olan Adanalılar bugün buradalar. Onun dürüstlüğünü, halk için çalıştığını en iyi sizler bilirsiniz. Bu halk Zeydan Karalar’ı susturmanıza izin vermez” dedi.

"İFTİRALARLA GÖZALTI VE TUTUKLAMA OLMAZ"

Suçlamaların siyasi olduğunu söyleyen Başkan Tanburoğlu şunları söyledi: “2014 yılında Seyhan Belediye Başkanlığı dönemine dair bir dosya gerekçe gösterilerek, sabahın köründe İstanbul’dan Adana’ya operasyon yapılıyor. Ne değişti? Zeydan Karalar, dün Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu'nu, diğer belediye başkanlarını ziyaret etmişti. Bugün gözaltına alındı. Siyasi bir mesaj mı veriliyor? Şunu bilin: O mesajı biz geri gönderiyoruz. Bakın biz dün genel başkan yardımcılarımız ve il başkanlarımızla İzmir Adliyesi'ndeydik. Defalarca beraat ettikleri dosyalarda arkadaşlarımızı tutukladılar, onları teslim ettik. Gel dediklerinde defalarca gelen insanları, Zeydan Başkan gibi buyur gel dendiğinde devletine, bürokrasisine her zaman saygı göstermiş, siyasi pozisyonunu çok açık belli etmiş ama devletini başının üstüne koymuş Sayın Zeydan Karalar'a gel deseydiniz gelmeyecek mi diye düşünüyorsunuz. Zeydan Başkan halkın ortasındadır sokaktadır, alandadır, belediyesindedir, yangın yerindedir, esnafın dibindedir, asfalt dökmektedir, işçilerinin yanındadır. Onu orada bulamıyor muydunuz?”

"SAKIN TUTUKLAMA YAPMAYIN"

Başkan Tanburoğlu, gözaltı işleminin hem yöntemini hem süresini eleştirdi. Tanburoğlu şöyle devam etti: Bir belediye başkanını 4 gün boyunca nezarette tutma gerekçeniz ne olabilir? Bir suç varsa delilinizle çıkarsınız ortaya. Ama yoksa halkın vicdanında da hukuk karşısında da bu uygulamaların yeri yoktur. Biz bu ülkenin hukukçularına, vicdan sahibi yargıçlarına güveniyoruz. Karalar halkın belediye başkanıdır. Onun başı dik, alnı açıktır. Taleplerimizi söylüyoruz. Başkanımız hesap veremeyeceği hiçbir şey olmadığının bilinciyle her şeyin hesabını verecek şekilde istediğiniz gibi soruşturma açın ama sakın tutuklamayın. Bakın bunu yapmayın! Yargının vicdanlı hakimlerinin bunu gözetmesi lazım. Değerli kardeşlerim şunu söylüyorum. Önümüzdeki günlerde burada olmaya devam edeceğiz. Biz size duyuracağız. Kalabalığı arttırarak devam edeceğiz. Ta ki Zeydan Başkanımızı belediyede ait olduğunu koltukta görene kadar. Değerli arkadaşlar Antalya Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in de yanındayız. Onun da çalışkanlığına, namusuna kefiliz. Adıyaman belediye başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin yanındayız. Onlara da dayanışmaya devam edeceğiz. Zeydan Başkan’a istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. İstediğiniz zaman çağırabilirsiniz. Ama sakın onu tutuklayarak algı operasyonlarıyla hürriyetinden yoksun bırakarak, tutsak ederek sesini duyurmamaya çalışmayın. Çünkü o ses Adana'da milyonlar olur. Adana'da milyonlar olur. Hep beraber Zeydan başkanımızın sesini de görüntüsünü de tüm Adana’ya yayarız, bundan emin olun.”

"ZEYDAN KARALAR YALNIZ DEĞİLDİR"

Başkan Tanburoğlu, açıklamanın sonunda genişleyen toplumsal dayanışmaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Zeydan Karalar yalnız değildir. Ne Adana’da ne Türkiye’de. Buradan iktidara sesleniyoruz: Bu ülke sizin siyasi operasyonlarınıza teslim olmayacak. Adaletin olduğu yerde korkuya yer yok. Biz CHP örgütü olarak burada olacağız. Halkımızla, belediye başkanlarımızla, sivil toplumla birlikte Zeydan Karalar’ın arkasındayız. Zeydan başkanımızın, ailemizin, belediyemizin, örgütümüzün yanımızda olduğunu görüyoruz. Onlarla da dayanışmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki bu ülkenin vicdanlı savcıları ve hakimleri Zeydan Başkanımızı süre bitmeden hızlıca ifadesini aldıktan sonra serbest bırakacaklardır. Bu umudumuzu, bu talebimizi yeniliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.”